Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, havlu içinde uyuşturucu emdirilmiş 6 peçete ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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