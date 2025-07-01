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        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:19
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        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, havlu içinde uyuşturucu emdirilmiş 6 peçete ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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