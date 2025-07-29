Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
Mükerrem Sayın'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören ev sakinleri durumu Hocalar Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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