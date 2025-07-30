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        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı yapıldı

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:55 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:55
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        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı yapıldı
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        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı gerçekleşti.

        Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, hastaneye yeni bölümün Afyonkarahisar ölçeğinde farklı bir soluk farklı bir enerji getireceğine inandığını söyledi.

        Öztürk, merkez Afyonkarahisar halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.

        Daha sonra Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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