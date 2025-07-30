Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı yapıldı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı gerçekleşti.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gastroloji bölümünün açılışı gerçekleşti.
Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk, hastaneye yeni bölümün Afyonkarahisar ölçeğinde farklı bir soluk farklı bir enerji getireceğine inandığını söyledi.
Öztürk, merkez Afyonkarahisar halkı için hayırlara vesile olmasını diledi.
Daha sonra Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan birer konuşma yaptı.
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