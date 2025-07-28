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        Afyonkarahisar'da arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da arazöz ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:36
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        Afyonkarahisar'da arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da arazöz ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        G.G. idaresindeki 32 EZ 161 plakalı Isparta Orman Müdürlüğüne ait arazöz, Kolaylı Kavşağı'nda N.Ç'nin kullandığı 03 YA 443 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü N.Ç. ile aynı araçta bulunan 4 kişi kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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