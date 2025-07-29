Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        S.A. (52) idaresindeki 25 ADR 667 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Akören beldesi mevkisinde karşı istikamette seyir halinde olan M.K. (32) yönetimindeki 68 LE 640 plakalı tıra çarptı.

        Otobüs çarpışma sonucu savrulmasıyla aynı istikamette seyir halinde olan İ.A. (53) idaresindeki 33 AFS 709 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İ.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan G.A. (58), N.Ö. (66) ve Z.Ö. (72) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        Kandilli'den İstanbul için yağmur olasılığı! "Hafif bir yağış gözüküyor"
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ertuğrul Doğan!
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        New York saldırganı arkasında not bırakmış
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Anne ve babasını katleden komşusunu sopayla öldürdü!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        Beşiktaş Gedson'un tapusunu aldı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Cimbom'a İngiliz sağ bek!
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        Kışın kuyulara doldurup yazın kovalarla çıkarıyorlar
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'daki Hüdai Kaplıcaları gurbetçilerin dinlenme yeri oluyor
        Afyonkarahisar'daki Hüdai Kaplıcaları gurbetçilerin dinlenme yeri oluyor
        Afyonkarahisar'da arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da arazöz ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü ö...
        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü ö...
        Afyonkarahisar'da demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ya...
        Afyonkarahisar'da demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi ya...
        Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı