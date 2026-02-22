Canlı
        Sandıklı'da gıda denetimi yapıldı

        Sandıklı'da gıda denetimi yapıldı

        Sandıklı ilçesinde gıda işletmelerine yönelik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:12
        Sandıklı'da gıda denetimi yapıldı

        Sandıklı ilçesinde gıda işletmelerine yönelik ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi.

        Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri 5996 Sayılı kanun kapsamın da gıda denetimi yaptı.

        Denetim kapsamında ilçe gıda üretim ve satış yapılan işletmeler yapılan üretim şartları incelenirken, satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihleri denetlendi.

        Yetkililer ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

