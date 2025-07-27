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        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:10
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        Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobille çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.Ç. (49) idaresindeki 01 SV 999 plakalı otomobil, Aydın köyü yakınlarında M.K'nin (73) kullandığı 03 AIK 284 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. yaşamını yitirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemenin ardından M.K'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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