Afyonkarahisar'da kamyonun çarptığı Maşallah, öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kamyonun altında kalan 11 yaşındaki Maşallah Muharrem Sakızcı, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bolvadin’e bağlı Yakupşevkipaşa Mahallesi Harlak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Maşallah Muharrem Sakızcı, bir anda yola fırladı. O esnada H.K. yönetimindeki 58 EF 591 plakalı kamyon, Maşallah Muharrem Sakızcı'ya çarptı. Maşallah Muharrem Sakızcı ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Maşallah Muharrem Sakızcı'nın cenazesi morga konulurken, kamyon şoförü H.K. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.