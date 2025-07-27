Afyonkarahisar'da demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki demir korkuluklara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
N.Z. idaresindeki 35 GA 5151 plakalı hafif ticari araç, Akören beldesi yakınlarında refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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