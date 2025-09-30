Afyonkarahisar'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, FETÖ içerisinde sözde kadın yapılanmasında Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak yer alan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hükmü bulunan H.S. yakalandı.

Firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ'ye üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem yapılan, 2010 yılı Komiser Yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren, FETÖ içerisinde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan, görev yaparken 2018 yılında KHK ile ihraç olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Y.B. yakalandı.

Firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.