Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:34 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla ilçenin Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyü sınırları içerisinde yürütülen adli soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait 12 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 1143 tabanca mermisi, 22 fişek, bir av tüfeği namlusu, 35 şarjör, 38 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

        Jandarmada ifadeleri alınan 20 şüpheli salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli göz...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret eden şüpheli göz...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Belçika'da kazada ölen 3 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verilecek
        Belçika'da kazada ölen 3 kişi, Afyonkarahisar'da toprağa verilecek
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü,...
        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek açıklaması
        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek açıklaması