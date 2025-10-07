Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan 20 şüpheli yakalandı

Şüphelilere ait 12 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 1143 tabanca mermisi, 22 fişek, bir av tüfeği namlusu, 35 şarjör, 38 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla ilçenin Tınaztepe beldesi ve Garipçe köyü sınırları içerisinde yürütülen adli soruşturma kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

