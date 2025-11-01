Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 01.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:14
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.A.S, (22) idaresindeki 03 AHU 638 plakalı motosiklet, Kurtuluş Caddesi'nde önce A.M'nin kullandığı elektrikli bisiklete, sonra park halindeki 03 AAN 857 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

