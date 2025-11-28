Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Kadın iç mimar seramikten takı, obje ve duvar dekoru yapma hobisini kazanca dönüştürdü

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde yaşayan iç mimar Ayşegül İşbilir, seramikten el emeğiyle yaptığı takı, obje ve duvar dekorlarını alıcıların beğenisine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın iç mimar seramikten takı, obje ve duvar dekoru yapma hobisini kazanca dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde yaşayan iç mimar Ayşegül İşbilir, seramikten el emeğiyle yaptığı takı, obje ve duvar dekorlarını alıcıların beğenisine sunuyor.

        İstanbul'da üniversite eğitimi sonrası bir süre özel sektörde çalışan 54 yaşındaki İşbilir, 2020'de hobi olarak bir atölyede seramik kursuna katıldı.

        Seramikten duvar süsü, takı ve çeşitli objeler üretmeye başlayan İşbilir, bir yıl sonra beldede atölyesini açtı.

        İşbilir, AA muhabirine, İstanbul'da hobi olarak katıldığı seramik sanatı kursunda zamanla kendini takılar konusunda geliştirdiğini söyledi.

        Seramik ve porselen takı üretmenin kendisini rahatlattığını dile getiren İşbilir, "Çamurla uğraşmak, oynamak ve şekil vermek bana terapi gibi geliyor. Sonra sırlaması ve pişirmesi de çok hoşuma gidiyor. Keyifle ve severek yapıyorum. Hobi olarak başladığımda pek çok arkadaşıma takılar, objeler ve duvar dekoru hediye ettim. Zamanla bunların satışına başladım. Satışları ise sosyal medya ve alışveriş merkezlerinde stantlar açarak yapıyorum." ifadesini kullandı.

        -"Zamanla atölyemi büyütüp kadın istihdamı sağlamayı istiyorum"

        İşbilir, bazen bir ürüne iki hafta zaman ayırdığını, el işçiliğiyle yapılan sanat ürünlerine paha biçilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Seramik ve porselen olarak yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Ancak çok fazla bilinmiyor. Bu ürünlerin satışını yapıyoruz ama 'Elinize sağlık çok güzel olmuş.' denildiğinde onur duyuyor, mutlu oluyorum. Kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz. Özellikle son yıllarda duvar dekoru üzerine çok sipariş alıyorum. Duvarları süslemek hoşuma gidiyor. Altın yaldızlı dekorlarımız ilgi görüyor. Şimdilik burada tek başıma çalışıyorum. Ürünlerin tamamı elimden geçiyor. Zamanla atölyemi büyütüp kadın istihdamı sağlamayı istiyorum."

        Ürünlerini tek başına yaptığını öğrenenlerin çok şaşırdığını anlatan İşbilir, daha iyi ürünler çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi
        Afyonkarahisar'da kaldırımdan giden minibüs sürücüsüne ceza kesildi
        Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle ilgili önemli açıklama
        Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle ilgili önemli açıklama
        Minibüsün kaldırımda ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu
        Minibüsün kaldırımda ilerlediği görüntüler sosyal medyada viral oldu
        Şuhut'ta din görevlilerine yönelik eğitim toplantısı
        Şuhut'ta din görevlilerine yönelik eğitim toplantısı
        Saman yüklü tır devrildi
        Saman yüklü tır devrildi
        Jandarma 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi
        Jandarma 4 bin 136 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi