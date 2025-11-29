Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.Ç, (51) idaresindeki 34 HAC 779 plakalı otomobil, Anıtkaya köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
