Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Operasyonda 3 bin 860 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kokain maddesi, bir gram reçine esrar maddesi, bir gram kokain kullanımına yarar kağıt para aparatı, 3 esrar kullanımına yarar kağıt ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.
