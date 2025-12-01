Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 23:09 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Operasyonda 3 bin 860 sentetik uyuşturucu hap, bir gram kokain maddesi, bir gram reçine esrar maddesi, bir gram kokain kullanımına yarar kağıt para aparatı, 3 esrar kullanımına yarar kağıt ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Kadıköy'de koreografi şov!
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Ankara Valiliği'nden 2 kardeşe saldıran pitbull ve sahibiyle ilgili açıklama!
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Afyonspor ligde 12. sıraya yükseldi
        Afyonspor ligde 12. sıraya yükseldi
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Afyonkarahisar'da hava durumu
        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası ve Türk Tarihi konulu bilgi yarışması düzenl...
        Afyonkarahisar'da Türk Dünyası ve Türk Tarihi konulu bilgi yarışması düzenl...
        GSB Afyonkarahisar yurtlarında ödüllü yarışma projesi başlıyor
        GSB Afyonkarahisar yurtlarında ödüllü yarışma projesi başlıyor
        Afyonkarahisar'daki araç sayısı 317 bin 859 oldu
        Afyonkarahisar'daki araç sayısı 317 bin 859 oldu