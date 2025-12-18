Habertürk
        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araçta silah ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

        Giriş: 18.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:24
        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araçta silah ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki 2 şüpheliye yasal işlem uyguladı.

        - Sandıklı'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Şirinevler Mahallesinde 5 katı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

