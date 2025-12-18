Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir araçta silah ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliye yasal işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki 2 şüpheliye yasal işlem uyguladı.
- Sandıklı'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Şirinevler Mahallesinde 5 katı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
