Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Dugan, Afyonkarahisar'da eğitim programına katıldı

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Afyonkarahisar'da "Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:13 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Dugan, Afyonkarahisar'da eğitim programına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan, Afyonkarahisar'da "Kapasite Güçlendirme Eğitimi Programı"na katıldı.

        Burmalı Mahallesi'ndeki Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Dugan, kasım ayında Samsun'da başlattıkları eğitimin 30 ilde tamamlandığını söyledi.

        Dernek üyelerinin bu tür eğitimlere katılmasını önemsediklerini dile getiren Dugan, şöyle konuştu:

        "Şubelerimizdeki eğitimlerde sizlerle sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, selamlaşıyoruz ve tanışıyoruz. Genel merkezimizin de sizlerin yanında olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Dün, Kütahya'ydık, bugün de Afyonkarahisar'dayız. Burada düzenlediğimiz eğitime yüksek katılım bizleri çok mutlu etti."

        Dugan ve beraberindekiler, eğitim programının ardıdan katılımcılara sertifakaları takdim etti.

        Programa, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanvekili Suha Sağlam, genel başkan yardımcıları Hakan Erdoğan, Sevgi Mart Göcen ve dernek üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan...
        Polis, gaspçıları 1467 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı
        Polis, gaspçıları 1467 saatlik kamera kaydını inceleyerek yakaladı
        Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan 2 şüpheli ya...
        Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan 2 şüpheli ya...
        Market sahibine dehşeti yaşatan gaspçıları polis kıskıvrak yakaladı Polis m...
        Market sahibine dehşeti yaşatan gaspçıları polis kıskıvrak yakaladı Polis m...
        Tırla çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
        Tırla çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
        Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor
        Sandıklı'da yaren geceleri sürüyor