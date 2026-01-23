Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da görme engelli kadınlar, mutfakta hamur işi yaptı

        Afyonkarahisar'da görme engelli kadınlar, mutfakta hamur işi yaptı

        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin kadın meclisi üyeleri, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde hamur işi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 16:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 16:38
        Afyonkarahisar'da görme engelli kadınlar, mutfakta hamur işi yaptı
        Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin kadın meclisi üyeleri, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde hamur işi yaptı.

        Görme engelli kadınlar, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde bir araya geldi.

        Kadınlar, burada Afyonkarahisar'ın yöresel mutfağının hamur işleri arasında yer alan bükmesini hazırladı.

        Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi Eğitmeni Pınar Avcı, görme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik farkındalık etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

        Derneğin Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Mart Göcen de görme engelli kadınlar olarak mutfakta bir şeyler üretmenin kendilerini iyi hissettirdiğini ifade etti.

