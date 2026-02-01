CHP Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Rızvanoğlu, CHP Sultandağı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek sohbet ettikten sonra ilçeye bağlı Yakasenek köyünde bir kahvehane önünde vatandaşlarla buluştu.



Burada köy sakinleriyle görüşen Rızvanoğlu, ardından Eber Gölü Yaşasın Hareketi'nin daveti üzerine beraberindeki heyet ile Eber Gölü'ne geçti.



Rızvanoğlu, burada yaptığı açıklamada, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla ekip arkadaşlarıyla beraber Eber Gölü'ne geldiğini söyledi.



Afyonkarahisar'da önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Rızvanoğlu, "Yöre halkının çocukluklarından bugüne kadar gölün nerelere geldiğini dinledik. Amacımız bunları alıp Ankara'ya taşımak. Eber Gölü birinci derece doğal sit alanı. Yani kesin korunucak hassas alanlar statüsünde." dedi.



Burada CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ve Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi de birer konuşma yaptı.

