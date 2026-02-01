Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin Sultandağı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Rızvanoğlu, CHP Sultandağı İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelerek sohbet ettikten sonra ilçeye bağlı Yakasenek köyünde bir kahvehane önünde vatandaşlarla buluştu.

        Burada köy sakinleriyle görüşen Rızvanoğlu, ardından Eber Gölü Yaşasın Hareketi'nin daveti üzerine beraberindeki heyet ile Eber Gölü'ne geçti.

        Rızvanoğlu, burada yaptığı açıklamada, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla ekip arkadaşlarıyla beraber Eber Gölü'ne geldiğini söyledi.

        Afyonkarahisar'da önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Rızvanoğlu, "Yöre halkının çocukluklarından bugüne kadar gölün nerelere geldiğini dinledik. Amacımız bunları alıp Ankara'ya taşımak. Eber Gölü birinci derece doğal sit alanı. Yani kesin korunucak hassas alanlar statüsünde." dedi.

        Burada CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz ve Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi de birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
        Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
        Duvara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Duvara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
        Bolvadin ve Dazkırı'da gıda işletmelerine yönelik denetim
        Bolvadin ve Dazkırı'da gıda işletmelerine yönelik denetim
        Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi'
        Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi'
        Galiçya Cephesi'nde şehit düşen ecdada büyük vefa
        Galiçya Cephesi'nde şehit düşen ecdada büyük vefa