Afyonkarahisar'ın "En Yeşilaycı Köyü" Tazlar'ın sakinleri bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde "En Yeşilaycı Köy" ilan edilen 370 nüfuslu Tazlar köyünün sakinleri, yıllardır dumansız hava sahasını korumaya çalışıyor.



Afyonkarahisar kent merkezine 49 kilometre, Sinanpaşa ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta olan Tazlar köyünün sakinleri yıllardır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor.



Bu yıl "En Yeşilaycı Köy" ilan edilen Tazlar'ı ziyaret eden 2 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, sigara bağımlılığıyla mücadelesinden dolayı köy halkını tebrik etti.



- "Bir köye sigara girmeyince kötü alışkanlıklar girmemiş oluyor"



Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, AA muhabirine, köyün Türkiye'deki beldelere, köylere ve topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.



İyilikte örnek olmanın önemine dikkati çeken Kavas, "Bir köye sigara girmeyince kötü alışkanlıklar girmemiş oluyor. Tazlar köyünde dumansız hava sahasının yanı sıra hiçbir bağımlılık türünün olmadığını tespit ettik. Köylüler de 'En Yeşilaycı Köy' ilan edildiklerinden dolayı çok mutlu ve memnun." dedi.



- "Yeşilaycı ünvanımızı yaşatmaya ve korumaya kararlıyız"



Köy muhtarı Hidayet Ünal da Yeşilayın köyde yaptığı incelemelerde sigara ve içki içilmediğini, kumar oynanmadığını tespit etmesi üzerine Tazlar'ın "En Yeşilaycı Köy" ilan edildiğini söyledi.



Yeşilaycı olmaktan dolayı gurur duyduklarını anlatan Ünal, şunları kaydetti:



"Köyümüzde 1928'de bir sigara yasağı gelmiş. 5-6 kişi sigara içiyormuş. Köyün ağası Ahmet ağa, bunlara sigarayı bıraktırmış. O günden bugüne kadar köyümüz temiz bir köydür. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sigara içmemeleri konusunda sürekli uyarıyoruz. Şimdi köyümüzün nüfusu 370 civarında. Afyonkarahisar'da 'En Yeşilaycı Köy' seçilmekten dolayı gururluyuz. Köy sakinleri olarak 'Yeşilaycı' ünvanımızı yaşatmaya ve korumaya kararlıyız. Bu konuda kendimize güveniyoruz."



- "Burada tek tüten evlerimizin bacalarıdır"



Köy sakinlerinden İsmail Kaya da sigara içmeme hassasiyeti bulunan Tazlar köyünün namının Türkiye'nin her yerine yayılmasını istediklerini dile getirdi.



Sigaranın sağlığa ve cebe zarar verdiğine işaret eden Kaya, "Bizim köyümüzde kahvehane yoktur. Köy odalarımızda sohbetler olur. Buralarda da hiç kimse sigara içmez. Burada tek tüten evlerimizin bacalarıdır. Onun için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Köy sakinlerinden Ömer Çetinkaya ise çocuk ve gençlere rol model olmanın çok önemli olduğunu belirterek, rahat nefes aldıklarını söyledi.

