Afyonkarahisar'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yahya Gümüş (61) idaresindeki 03 SB 101 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Aydın köyü yolunda karşı yönden gelen H.İ.Ö. yönetimindeki 45 V 3730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Yahya Gümüş hayatını kaybetti, H.İ.Ö. yaralandı.

