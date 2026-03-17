        Afyonkarahisar'da "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle dezavantajlı ailelere destek

        Afyonkarahisar'da doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmek ve dezavantajlı aileleri desteklemek amacıyla hazırlanan sosyal destek projesi hayata geçirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 22:22
        Afyonkarahisar'da "Göz Bebeğimiz Afyonkarahisar" projesiyle dezavantajlı ailelere destek

        Afyonkarahisar'da doğum oranlarındaki düşüşe dikkat çekmek ve dezavantajlı aileleri desteklemek amacıyla hazırlanan sosyal destek projesi hayata geçirilecek.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş himayelerinde Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak "Göz bebeğimiz Afyonkarahisar" projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerinin 2 yaşına kadar bez ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.

        Projeyle özellikle ekonomik zorluklar nedeniyle çocuk sahibi olma konusunda kaygı yaşayan ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda, Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı köy ve beldelerde ikamet eden 3294 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ailelere, projeye ilk katılımda çocuk başına 2 bin lira, ardından her 3 ayda bir 1500 lira bez desteği sağlanacak.

        Nagihan Aktaş, proje kapsamında Akmescit ve Hasan Karaağaç mahallerinde ziyaret ettiği 4 aileye çeşitli hediyeler takdim etti.

        Proje ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, ailenin toplumdaki merkezi rolünün önemine vurgu yaparak, ailelerin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Aktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin ve bebeklerin her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı

