Afyonkarahisar'da Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı sona erdi

Afyonkarahisar'da Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı ikinci gününde tamamlandı.



Sınav, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile IRO–Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu iş birliğiyle Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Köpek Eğitim Merkezi parkurunda gerçekleştirildi.



AKUT Genel Sekreteri Aybars Ünel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKUT olarak her yıl uluslararası sınav düzenlediklerini söyledi.



Daha önce İzmir, İstanbul ve Marmaris'te yapılan sınavın bu yıl Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini belirten Ünel, "Bu yıl üç ülkeden katılımcılar var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye. Toplamda 36 köpek ve 8 ekip sınava katıldı. Bu aslında bir yarış değil. 'Sınav' denince akla ilk olarak yarış geliyor ancak bizim amacımız operasyonel köpek yetiştirmek ve ülke olarak operasyonel kapasitemizi artırmak. Bu bizim için çok önemli." dedi.



AKUT olarak bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Ünel, şöyle konuştu:



"Ulusal ve uluslararası sınavlar düzenli olarak yapılmaya devam edecek. Burada AFAD'ın emeğini ve desteğini görmezden gelmemek gerekiyor. AFAD'ın yerleşkesindeyiz ve bu sınavı onların desteği sayesinde gerçekleştiriyoruz. Royal Canin'de beslenme ve eğitim sponsoru olarak koşulsuz destek sağlıyor. AKUT, 14 Mart itibarıyla 30. yılını tamamladı. Bu 30 yıl boyunca birçok önemli çalışma yürüttü. Köpekli arama çalışmalarına baktığımızda, şu anda AFAD tarafından akredite edilmiş 5 köpeğimiz bulunuyor. Ayrıca önümüzdeki hafta burada yapılacak akreditasyon sınavına katılacak aktif köpeklerimiz de var. Yani kapasitemizi geliştirmek için sürekli ve planlı bir şekilde çalışıyoruz. Köpeklerin performansı da oldukça iyiydi."



Türkiye'nin afet bölgesi olduğuna dikkati çeken Ünel, "Afet ve acil durumların sık yaşandığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Bu nedenle bu sınavları tamamen operasyonel amaçlarla gerçekleştiriyoruz. Amacımız afetlere müdahale kapasitemizi artırmak." ifadelerini kullandı.



Hakem Miguel de Prado Garcia da sınavın kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi.



Burada takımların nasıl çalıştığını öğrenmenin kendisi için güzel olduğunu dile getiren Garcia, "İdarecilerin nerede güçlü, nerede zayıf olduklarını ve hangi konularda daha çok eğitim vermeleri gerektiğini gösterebilmeye çalıştım." dedi.



6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adıyaman'da görev aldığını belirten Garcia, şöyle konuştu:



"Çok korkunçtu. Büyük bir felaketti. Herkesin yardım etmeye çalıştığını hissettim orada. Herkesin birlikteliği, iş birliği beni şaşırttı. Herkesin bize saygı duyduğunu hissettik. Bu büyük felaket içerisinde küçük de olsa biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. İki hafta içerisinde Güney Amerika'ya gideceğim sınav için. Sonra İspanya'da da enkaz arama köpekleri hakkında da seminer vereceğim. Öğrenme yolundalar. Takımların daha etkili bir şekilde çalışması için öğrenmeye de hevesliler. Türkiye'de AKUT çalışmaları şimdiye kadar gördüğüm çok ciddi bir organizasyon. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Yani kimse işten kaçmaya çalışmıyor. Herkes taşın altına elini sokmak istiyor. Bu tutum çok önemli. Benim için bu hafta sonu oldukça faydalıydı."



Program, daha sonra düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

