Afyonkarahisar'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



İ.T. (23) idaresindeki 03 AJR 334 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Tınaztepe beldesi mevkiinde Tınazetepe kavşağından Afyonkarahisar istikametine dönmek isterken Antalya-Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan İ.D. (59) yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen tırla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan sürücü İ.T. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. (23) kentte değişik hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan H.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

