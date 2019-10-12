Silah kaçakçıları yakalandı

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesi girişinde takip edilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet marka ve seri numarası silinmiş tabanca, 5 adet tabancalara ait şarjör, 30 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şahıslara “Silah Ticareti Yapmaktan” adli işlem yapıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:33

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.