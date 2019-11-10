TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2. Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Manisa Futbol Kulübü’ne kendi sahasında 20 mağlup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Burak Pakkan xx, Vedat Hoşnam xx, Serdar Osman Akarsu xx
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan x (Mustafa Gürbüz dk. 71 x), Onur Ramazan Toprak x, İlker Avşar xx (Aykut Çift dk. 58 xx), Mehmet Tosun xx, Nazmi Candoğan xx, Caner Solmaz x, Fatih Selimhan Solmaz x, Mehmet Tayfun Dingil x, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx (Bayram Çetin dk. 46 xx), Aykut Uluç xx
Yedekler: Aykut Çift, Enes Ata, Bayram Çetin
Teknik Direktör: Hakan Bozdağ
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Mustafa Çakır xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Nizamettin Çalışkan xx (Abdurrahman Alagöz dk. 88 ?), Onur Kolay xx, Çağrı Giritliğolu xx (Sinan Kurumuş dk. 85 ?), Zahit Fındık xx (Ferhat Yazgan dk. 78 xx), Serdar Deliktaş xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Oğuz Kocabal xx
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Yedekler: Ferhat Yazgan
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 37), Çağrı Giritlioğlu (dk. 65) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Afyonspor), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır (Manisa Futbol Okulu)
AFYONKARAHİSAR
10 Kasım 2019 Pazar
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