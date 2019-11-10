TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

İHA

TFF 2. Lig: Afyonspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 2

TFF 2. Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor Manisa Futbol Kulübü’ne kendi sahasında 20 mağlup oldu.

Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Burak Pakkan xx, Vedat Hoşnam xx, Serdar Osman Akarsu xx
Afjet Afyonspor: Mehmet Doğan x (Mustafa Gürbüz dk. 71 x), Onur Ramazan Toprak x, İlker Avşar xx (Aykut Çift dk. 58 xx), Mehmet Tosun xx, Nazmi Candoğan xx, Caner Solmaz x, Fatih Selimhan Solmaz x, Mehmet Tayfun Dingil x, Ali Kılıç xx, İsmet Benli xx (Bayram Çetin dk. 46 xx), Aykut Uluç xx
Yedekler: Aykut Çift, Enes Ata, Bayram Çetin
Teknik Direktör: Hakan Bozdağ
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci xx, Mustafa Çakır xx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Nizamettin Çalışkan xx (Abdurrahman Alagöz dk. 88 ?), Onur Kolay xx, Çağrı Giritliğolu xx (Sinan Kurumuş dk. 85 ?), Zahit Fındık xx (Ferhat Yazgan dk. 78 xx), Serdar Deliktaş xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara xx, Oğuz Kocabal xx
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Yedekler: Ferhat Yazgan
Goller: Serdar Deliktaş (dk. 37), Çağrı Giritlioğlu (dk. 65) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Mehmet Tosun (Afyonspor), Nizamettin Çalışkan, Çağrı Giritlioğlu, Mustafa Çakır (Manisa Futbol Okulu)

AFYONKARAHİSAR

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - Tofaş 84
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Afyon Belediyespor: 73 - ...
Atletler Atatürk Yol Koşusu’nda ter döktü
YEREL HABERLER Atletler Atatürk Yol Koşusu’nda ter döktü
Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazar tezgahlarında yerini aldı Pazar tezgahlarındaki yerini alan kestane kilosu 20 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Kış aylarının vazgeçilmezi kestane pazar ...
Afyonkarahisar’da 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygı ve özlemle anıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 10 Kasım Atatürk’ü anma ...
Bolvadin’in zeka küpleri Afyonkarahisar'ı temsil edecek Ayfer-Ceylan Emet Fen Lisesi Türkiye Zeka Oyunları’nda Afyonkarahisar’ı temsil edecek
YEREL HABERLER Bolvadin’in zeka küpleri Afyonkarahisar'ı temsil ...
Şuhut'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri
YEREL HABERLER Şuhut'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenleri
Afyonkarahisar’da Atatürk törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Atatürk törenlerle anıldı
AKUT’tan 294 metrelik dev Türk bayrağı ile anma töreni
YEREL HABERLER AKUT’tan 294 metrelik dev Türk bayrağı ile anma ...
Başkan Bozkurt’tan ‘10 Kasım’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan ‘10 Kasım’ mesajı
Afyonkarahisar’da Türkiye Motokros Şampiyonası başladı 4. Ayak yarışları başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Türkiye Motokros Şampiyonası ...
Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli Takımına çağrıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli ...
Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Zeybek ilkokul öğrencilerini ziyaret etti
Vali Mustafa Tutulmaz’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz’ın 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ...
Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Şuhut Devlet Hastanesi’nden Organ Bağışı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Şuhut Devlet Hastanesi’nden Organ Bağışı Haftası ...
Şuhut’ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı 14 motosiklet sürücüsüne 17 bin 356 lira para cezası, 6 motosiklet ise trafikten men edildi
YEREL HABERLER Şuhut’ta tescilsiz motosikletlere ceza yağdı 14 ...
Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan kız çocuğu 3 saat sonra bulundu
Afyonkarahisar’da Öğretmenler Kupası Grup Müsabakaları
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da Öğretmenler Kupası Grup ...
Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli’nin ismini verdiler
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğe Devlet Bahçeli’nin ismini verdiler
Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan doğaya ...
Başkan Mustafa Çöl’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Çöl’den Mevlid Kandili mesajı
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop’dan Mevlid ...
Jandarmadan kıraathanelerde trafik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kıraathanelerde trafik eğitimi
Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Recep Bozkurt'tan Mevlid Kandili mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu