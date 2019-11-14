Araba parasına bir horoz iki tavuk Şampiyon horoz ve tavuklar 15 bin TL’ye alıcı buldu

Afyonkarahisar’da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye Şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda şampiyon olmuştu. 2018 yılında “Layt Brahma Tavuk” cinsi ile şampiyon olan Doğan, 2019 yılında da “Bozkurt” isimli bir horuz 2 tavuğun bulunduğu gurupla şampiyon oldu. Doğan horuz ve tavukları 15 bin TL’ye sattığını bildirdi.



“5 yıldır uğraşıyorum”

Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, “Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum” dedi.



“Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonluğu”

Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, “2018 yılında “Layt Brahma Tavuk” cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında Bozkurt isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyoruz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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