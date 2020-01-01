Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Yok böyle bir değişim! Şoke etti!

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi istikametinden Şuhut istikametine seyir halinde olan Fatih Ç. (32) yönetimindeki 46 ET 645 plakalı otomobil Çobankaya rampası mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada Fatih Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Fatih Ç.’yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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