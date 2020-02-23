Valilikten hastaneye kaldırılan İranlı çocukla ilgili açıklama

Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, “20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır” denildi.
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