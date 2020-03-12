Şuhut’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından proğram düzenlendi.

Proğrama, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Hâkimi Fezanur Uğuz, Şuhut Savcısı Ahmet Erol, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda öğretmen ile birlikte öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan proğram, İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunması ile devam etti. Limak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy ve Mehmetçiğimizi anlatan gösteriler ise davetlileri zaman zaman duygulandırdı. Proğram sonunda İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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