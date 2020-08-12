Şuhut Devlet Hastanesi yönetiminden personele moral ziyareti

Afyonkarahisar'ın Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Yıldız ve beraberindeki heyet, sağlık personellerine moral ziyaretinde bulundu.

Başhekim Yıldız ve beraberindeki heyet, sağlık personelleri ile bir süre hasbihal ederek akabinde sorunlarını dinledi. Şuhut Devlet Hastanesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Başhekimimiz Op.Dr. Erkan Yıldız, İdari Mali İşler Müdürümüz Deniz Karakaş, Müdür Yardımcımız Yunus Bucak ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Emre Yavuzcan, hastanemiz Acil Servisi, Yatan Hasta Servisleri ve diğer birimlerimizde nöbet tutan personellerimizi ziyaret ettiler'' ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.