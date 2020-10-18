Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi Duyarsız sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi Duyarsız sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

İHA

Afyonkarahisar'da drift yapan sürücüyü polis affetmedi Duyarsız sürücüye 6 bin 141 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu

Afyonkarahisar’da otomobiliyle drift yapan sürücüyü tespit eden polis şahsa 6 bin 141 lira para cezası kesip, ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.
Olay, Bolvadin’in Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir otomobilin drift yaptığını gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede plakaya ve sürücüye ulaştı. Yakalanan otomobilin sürücüsü M.T.'ye, 6 bin 141 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.
Öte yandan kavşağa giren otomobil sürücüsünün, drift yapma görüntüleri MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kendisi ile birlikte çevredekilerin canını hiçe sayarak drift yaptığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli astsubay 6 yılda öğretmenlikten kazandığı parayı TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı Bağışçı Ömer Faruk Barış’a TSK Güçlendirme Vakfı tarafından altın plaket takdim edildi
YEREL HABERLER Emekli astsubay 6 yılda öğretmenlikten kazandığı ...
Afyonkarahisar’da tohum toprakla buluştu Ekim ayının gelmesi ile tarlalarda arpa ekimi heyecanı başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da tohum toprakla buluştu Ekim ayının ...
Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna çevirdi 81 yaşındaki emekli öğretmen 30 yıldır ahşap işlemeden vazgeçemiyor Kıl testere ile yaptığı eserler görenleri kendisine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Evini atölyeye, balkonunu ise sergi salonuna ...
Sandıklı’da Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Sandıklı’da Korona virüs denetimi
Afyonkarahisar'da 3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 3 bin 300 nüfuslu belde karantinaya ...
Şuhut'ta esnafa yönelik Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Şuhut'ta esnafa yönelik Korona virüs denetimi
Yeni kazalar yaşanmasın diye kurban kesip dua ettiler Efe Köyü Muhtarlığından kazaların yoğun olduğu yolda kurban kesimi
YEREL HABERLER Yeni kazalar yaşanmasın diye kurban kesip dua ...
Yumurta fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor Sofraların vazgeçilmez yumurta son 2 ayda neredeyse yüzde 30 zam gördü Yumurta fiyatlarının belirlendiği Afyonkarahisar’daki birlik ve kooperatifler açıklama yapmaktan kaçınıyor
YEREL HABERLER Yumurta fiyatlarındaki yükseliş devam ...
Bakan Soylu: “Afyonkarahisar Valiliğini tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Afyonkarahisar Valiliğini tebrik ...
Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim töreni
YEREL HABERLER Emine Erdoğan İlim ve Kültür Merkezinde devir teslim ...
Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Muhalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine kırtasiye ...
Başkan Zeybek mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Zeybek mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL katkı sağladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da tarımı ile ekonomiye 59 milyon TL ...
Karantinadan kaçan 2 genç zorunlu karantinada olacakları yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Karantinadan kaçan 2 genç zorunlu karantinada ...
Emirdağ’da servis sürücülerine jandarmadan Korona bilgilendirmesi yapıldı
YEREL HABERLER Emirdağ’da servis sürücülerine jandarmadan Korona ...
Dinar ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Dinar ‘Kadın Kültür Evi’ inşaatı tüm hızıyla sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X