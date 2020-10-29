3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı 'Kırık Havayla' kutladı 29 Ekim coşkusu dünyaya yayıldı Afyonlu gurbetçi Avusturya’da bayram coşkusunu Kırık Hava ile yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı 'Kırık Havayla' kutladı 29 Ekim coşkusu dünyaya yayıldı Afyonlu gurbetçi Avusturya’da bayram coşkusunu Kırık Hava ile yaşadı

İHA

3 bin kilometre uzakta Cumhuriyet Bayramı’nı 'Kırık Havayla' kutladı 29 Ekim coşkusu dünyaya yayıldı Afyonlu gurbetçi Avusturya’da bayram coşkusunu Kırık Hava ile yaşadı

Türkiye’den yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktaki Avusturya’da yaşayan Afyonkarahisarlı gurbetçi Birol Tınas memleketinin yöresel ‘Kırık Hava’ oyunuyla Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümünü kutladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi dünyanın birçok noktasında da gurbetçi Türk vatandaşlar tarafından kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye’den yaklaşık 3 bin kilometre uzakta olan Avusturya’nın Yukarı Avusturya eyaleti’nin başkenti Linz’de yaşayan Birol Tınas da çektiği video ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi nüfusuna kayıtlı olan Birol Tınas, Afyonkarahisar yöresel ‘Kırık Hava’ oyunu ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Çektiği videoda müzik eşliğinde Afyonkarahisar’ın yöresel oyununu da oynayan Tınas, videonun sonunda Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak ‘Ne mutlu Türk’üm Diyene’ dedi. Tınas daha sonra hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video yorum ve beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu
Çocuğuna araç çarpan anneyi hiç kimse sakinleştiremedi 11 yaşındaki kızın cep telefonu sevinci kabusa döndü Babasıyla cep telefonu almaya giden 11 yaşındaki çocuğa araba çarptı
YEREL HABERLER Çocuğuna araç çarpan anneyi hiç kimse ...
Kuyumcuyu dolandıran şüpheli yakalandı Polis dolandırıcıyla birlikte cezaevi firarisini de yakaladı
YEREL HABERLER Kuyumcuyu dolandıran şüpheli yakalandı Polis ...
Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Çiçek: “Cumhuriyet şanlı tarihimizin dönemim noktalarından birisidir”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Türkiye’nin ‘Tartışmasız En İyi’ otelleri belli oldu Oruçoğlu Termal Otel ‘Tartışmasız En İyiler’ ödülünü aldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ‘Tartışmasız En İyi’ otelleri belli ...
Afyonkarahisar'da Mevlid Kandili huşu içinde geçti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da Mevlid Kandili huşu içinde geçti
Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu
YEREL HABERLER Aküden elektrik akımına kapılan genç hastanelik oldu
Şuhut'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Şuhut'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ...
Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
Afyonkarahisar’da 29 Ekim kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 29 Ekim kutlamaları başladı
Otomobilin metrelerce kaydığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin metrelerce kaydığı anlar kamerada
60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' tartışmalarına' son noktayı koydu: “Turşunun ana maddesi sirkedir” Tevfik Tutan turşu kurmanın sırrını anlattı: “Buzdolabında tutulmayan turşu turşu değildir”
YEREL HABERLER 60 yıllık turşucu 'turşu nasıl kurulur' ...
Belediye meclisi 2 Kasım da toplanacak
YEREL HABERLER Belediye meclisi 2 Kasım da toplanacak
Üniversite hastanesi binası çatısından intihar girişimi skandalı Onlarca güvenlik ve personelin haberi olmadan hastane çatısına intihar için çıktı Şahsı ölümden Özel Harekat polisi kurtardı
YEREL HABERLER Üniversite hastanesi binası çatısından intihar ...
Motosiklet çetesi üyesi 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet çetesi üyesi 4 şüpheli tutuklandı
Afyonspor’da bir personelin korona test sonucu pozitif çıktı
YEREL HABERLER Afyonspor’da bir personelin korona test sonucu ...
Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı açıklaması
YEREL HABERLER Toplu taşıma ile ilgili yeni HES kodu kararı ...
İşletmeler ve pazar yerlerinde balık denetimi yapıldı
YEREL HABERLER İşletmeler ve pazar yerlerinde balık denetimi yapıldı
Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Emirdağ’da 8 bina karantinaya alındı
Başkan Çöl: “Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Çöl: “Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”
Afyonkarahisar Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Türk bayraklarıyla donatıldı
(Özel) Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne oyuncak laptopla karşılık veriyor Anne, engelli oğlunun yüzünün gülmesi için akülü araç ve laptop bekliyor Annesinin ‘ahiret meleği’ diye sevdiği genç, akülü aracına ve laptopuna kavuşmayı dört gözle bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Engelli oğlunun hayal ettiği laptopa anne ...
Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün artıyor
YEREL HABERLER Hibe olarak alınan hayvanların sayısı her geçen gün ...
Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X