Emirdağ Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı

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Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi soğuk havaların iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Emirdağ Belediyesi ekipleri soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme noktalarına yem ve mama dağıtımı yaptı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, sokak hayvanlarının aç kalmaması ve dondurucu soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için ekiplerin kış boyunca çalışmalarının sürdüreceğini ifade etti.

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