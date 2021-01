Frig Vadisi’ne turist akını 3 bin yıllık Vadiye kısıtlama gününde 250 turist geldi

Afyonkarahisar’ın tarhi Frig Vadisi Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan'dan gelen yaklaşık 250 yabancı turisti ağırladı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulunan Frig Vadisi’ni ziyaret eden yabancı turistler buradaki tarihi yerleşkelerde bulunan mağaraları, kaya mezarlarını ve peribacalarını yakından görme imkanı buldular.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, bölge hakkında bilgi vererek, “Afyonkarahisar yolların kavşağı olduğu kadar medeniyetlerinde ve tarihinde kavşak noktası. Afyonkarahisar bir gizemli şehir. Frigyasıyla 3 bin yıllak bir tarihe sahip. Ama bütününe baktığımız zaman 8 bin yıllak bir tarihten bahsediyoruz. Dolayısıyla Afyon yoların kavşağı ve medeniyetlerin kavşağı olarak ifade edildiğinde Frigyada bunda önemli bir yere sahip. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Frigyada Ayazini ayrı bir yere sahip” diye konuştu.

Tatar olan ve 5 yıldır Antalya'da yaşayan Güzel Bitsaeva, Rusya Ufa'dan kızı Fatıma ile birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi. Afyonkarahisar'a daha önce de geldiğini söyleyen Güzel Bitsaeva, termal apart otelde kaldığını belirtti. Turla geldiğini, Afyonkarahisar'ı çok beğendiğini ifade etti. Arkadaşlarının pandemiden dolayı evde kapalı olduğunu, kendisinin gezdiği için arkadaşlarının kıskandığını söyleyen Güzel Bitsaeva, "Kızımın deri problemi var. Termal suyu ile daha iyi oldu ve ok beğendik. Frigyaini'y de çok sevdik, beğendik, memnun kaldık. Şimdi de sosyal medyada paylaşıyoruz. Çok soruyorlar insanlar, çünkü onlar düşünüyorlar hamam , havuz kapalı, her şey kapalı ama maşallah çok güzel." dedi.

Afyonkarahisar'ın termali ve Frigya'dan övgü dolu sözlerle bahseden Natalia Yekhno, "İnsanlar her şey çok güzel, termal su güzel, termal otel güzel ve burası her şey güzel. Afyon küçük Kapadokya" şeklinde konuştu. Tur yetkilisi Rabia İlhan Özpınar Frigya'nın yabancı turistlerin bölgeyi bilmediğine dikkat çekerek, "Buraya 3'üncü kez tur getiriyoruz. Buraya geldiğimizde misafirlerimizin hepsi Frigya'yı çok beğeniyor. Çok olumlu ve güzel dönüşler alıyoruz. Termal oteller de gerçekten mükemmel. Biz, Afyonkarahisar'a 2 hafta arayla tur planlaması yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

