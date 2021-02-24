100 yıl geçse de kahramanlıkları hala dillere destan Tek bir adım bile geri çekilmeden direndikleri siperlerde şehit düştüler Şehadet şerbetini birlikte içen kahramanlar aynı mezara gömülüyor

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100 yıl önce Yunan işgaline uğrayan Afyonkarahisar’da düşmana karşı yoğun bir direniş gösteren 57. Tümene bağlı kahramanlar, tek bir adım bile geri çekilmeyerek direndikleri siperlerde şehit düştü. Yüzlerce kahramanın canları pahasına direndikleri Düztaş mevkiindeki siperlerde şehit düşenlerin zaman zaman ortaya çıkan kemikleri ise tek bir mezara gömülüyor.

Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan acılardan biri daha geçtiğimiz yıllarda gün yüzüne çıktı. Temmuz 1921’de Yunan ordusunun Afyonkarahisar’ı işgali dillere desten birçok kahramanlık hikayesi yazdırdı. Bu hikayelerden biri de pek fazla bilinmeyen ve Düztaş mevkiinde yazılan kahramanlık destanı.

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