Başmakçı’da Yaşlılara Saygı Haftası etkinliği

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Afyonkarahisar Başmakçı Kaymakamı Ali Ekber Ateş, yaşlı vatandaşların bilgi ve birikimleri ile toplumlar için her zaman önemli olduğunu kaydederek, yaşlıların baş tacı olduğunu kaydetti.

Kaymakam Ateş, Dünya Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle eşi Cansu Ateş, ilçede ikamet eden yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, sohbet etti. Kaymakam Ateş, ziyarette yaptığı konuşmada, “Siz değerli büyüklerimizin her zaman yanlarında ve yardıma hazırız. Yaşlı vatandaşlarımız bizlerin başının tacıdır” dedi.

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