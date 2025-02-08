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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:10
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        R.Ç, (46) idaresindeki 03 ADS 045 plakalı otomobil, Bolvadin - Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Ç, (47) F.Z, (44) A.Z. (21) ile T.Ç.Z. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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