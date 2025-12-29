Habertürk
        Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

        Afyonkarahisar'da taşımalı eğitime bugün ara verildi

        Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        29.12.2025 - 09:51
        Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre kentte etkili olabilecek don ve buzlanmanın özellikle köy yolları ve ulaşım hatlarında yol açacağı olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

        İl genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Taşımalı eğitim dışındaki öğrencilerimiz için okullarımızda eğitim süreci devam edecektir. İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizde idari izinli sayılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

