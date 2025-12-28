Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu
Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde park, bahçe ve araçların üstünü beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zafer Meydanı'ndan geçenler yağan karın keyfini yaşadı.
