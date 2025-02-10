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        Afyonkarahisar'da 12 ton patates dağıtıldı

        Afyonkarahisar'da bir hayırseverin desteğiyle Dörtyol Mahallesi'ndeki vatandaşlara ücretsiz 12 ton patates dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:34
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        Afyonkarahisar'da 12 ton patates dağıtıldı
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        Afyonkarahisar'da bir hayırseverin desteğiyle Dörtyol Mahallesi'ndeki vatandaşlara ücretsiz 12 ton patates dağıtıldı.

        Hayırsever İlhami Yıldız tarafından Dörtyol Mahallesi'ndeki vatandaşlara dağıtılması için muhtarlığa 12 ton patates bağışladı.

        Muhtarlık bağışlanan patatesleri, mahalledeki ihtiyaç sahiplerini önceleyerek vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

        Dörtyol Mahalle Muhtarı Mustafa Akyıldız, gazetecilere, hayırseverin bağışladığı patatesleri yükledikleri iki kamyonetten vatandaşlara birer çuval verdiklerini söyledi.

        Ramazan ayının da yaklaşması nedeniyle muhtarlığa hayırseverlerin bağışlarının olduğunu dile getiren Akyıldız, "Biz, mahallemizin hizmetkarıyız. Bugün 12 ton patates dağıttık. Hayırseverimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, ilerleyen günlerde de gıda kolisi, hurma ve çeşitli malzemeler de dağıtacağız." ifadesini kullandı.

        Patatesleri alan vatandaşlar da hayırsever ile muhtarlığa teşekkür etti.

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