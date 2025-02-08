Sandıklı'da küçükbaş hayvanlara aşı yapıldı

Yetkililer, ilçedeki veba ve çiçek gibi bulaşıcı hastalıklara karşı küçükbaş hayvanlara aşı çalışması yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığını koruma ve hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla hayvanlara yönelik aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.