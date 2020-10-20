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Agah Olmak Tanımı:

Agah olmak kelimesinin anlamı; bilgili olma, bilgi edinmek, bilgilenmek ve haberdar olmak olarak tanımlanır.

Agah Olmak Nedir TDK:

Bilgilenmek olarak ifade edilir.

Agah Olmak Örnek Anlatımı:

Agah olmak; vakıf olmak, bilinçli olmak, farkında olmak, haberdar olmak ve bilgilenmek gibi kelimeleri kullanmak için söylenen bir sözdür. Osmanlıcada ve Farsçada sıklıkla kullanılan bir söz olsa da eski Türkçede yer alan bir kelime olarak günümüzde hala dile getirilen bir sözdür. Herhangi bir konu hakkında bilgilenmek olarak örneklendirilebilir.

Agah Olmak Sözünün Kullanıldığı Cümleler: