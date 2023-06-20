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AGİ kalktı mı? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

Asgari ücret ara zammı belli oldu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammında 3. toplantı bugün düzenlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının sona ermesiyle yeni zamlı asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı. Konuya ilişkin "AGİ kalktı mı, devam ediyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte, 2023 AGİ ile ilgili detaylar...

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  • AGİ kalktı mı, asgari ücrete dahil mi? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

    Temmuz asgari ücret ara zammının açıklanmasıyla Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yeniden araştırılmaya başladı. İşçinin medeni durumu, çocuk sayısına göre farklılık gösteren ve asgari ücrete ek olarak ödenen AGİ'nin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
  • AGİ kalktı mı, asgari ücrete dahil mi? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

    AGİ NEDİR?

    AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır.
  • AGİ kalktı mı, asgari ücrete dahil mi? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

    Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.
  • AGİ kalktı mı, asgari ücrete dahil mi? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

    AGİ KALKTI MI?

    AGİ 2022 yılında asgari ücretten damga ve gelir vergisinin kaldırılması sebebiyle asgari ücret içerisinden kaldırıldı. AGİ vergi iadesidir ve vergiler asgari ücretten kaldırıldığı için, AGİ de otomatikman sistemden çıkmış oluyor.
  • AGİ kalktı mı, asgari ücrete dahil mi? 2023 AGİ ne kadar, devam ediyor mu?

    AGİ VAR MI, OLACAK MI?

    AGİ'nin 2023 Temmuz asgari ücret ara zammı içerisinde de yer almayacağı ön görülmekte.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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