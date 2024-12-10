Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir kez daha MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Şehit ailelerini Meclis'e getirsinler. Onların gözlerine bakarak Öcalan'ı Meclis'e çağırabiliyorlarsa çağırsınlar" diye konuştu. Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Ağıralioğlu, Kuzeydoğu Suriye'deki PKK/YPG tehdidine de dikkat çekti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, aralarından Habertürk Editörü Mahir Kılıç'ın da yer aldığı medya mensupları ile bir araya geldi. Yavuz Ağıralioğlu, “Öcalan konusundaki muhataplığı hiç bir zaman meşru saymayacağım.” dedi. “PKK BÜYÜK KÜRDİSTAN HAYALİ KURANLARIN BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN APARATLARDIR” Ağıralioğlu, “Güneyde PYD ye bir alan tahsis edilecek. Herkes evine yurduna sahip çıkarsa dönerse PKK lehine fiziki ve demografik avantaj kaybolacak. Ortadoğu’da masada değilseniz menüdesiniz menüde olmamak istemiyorsak masada olmamız lazım. Büyük Kürdistan hayali kuranlar, büyük İsrail projesinin aparatlardır. Bunun son ayağı Türkiye üçüncü ayağı İran sahada olmalıyız masada olmalıyız.” şeklinde konuştu.