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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ağıralioğlu'ndan PYD/YPG uyarısı: "Kürdistan hayali kuran, büyük İsrail projesinin aparatıdır" | Son dakika haberleri

        Ağıralioğlu'ndan PYD/YPG uyarısı: "Kürdistan hayali kuran, büyük İsrail projesinin aparatıdır"

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası terör örgütü PYD/YPG uyarısını tekrar ederek, "Güneyde PYD ye bir alan tahsis edilecek. Herkes evine yurduna sahip çıkarsa dönerse PKK lehine fiziki ve demografik avantaj kaybolacak" dedi

        Giriş: 10.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:27
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        Ağıralioğlu'ndan PYD/YPG uyarısı
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir kez daha MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "Şehit ailelerini Meclis'e getirsinler. Onların gözlerine bakarak Öcalan'ı Meclis'e çağırabiliyorlarsa çağırsınlar" diye konuştu. Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Ağıralioğlu, Kuzeydoğu Suriye'deki PKK/YPG tehdidine de dikkat çekti.

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, aralarından Habertürk Editörü Mahir Kılıç'ın da yer aldığı medya mensupları ile bir araya geldi. Yavuz Ağıralioğlu, “Öcalan konusundaki muhataplığı hiç bir zaman meşru saymayacağım.” dedi.

        “PKK BÜYÜK KÜRDİSTAN HAYALİ KURANLARIN BÜYÜK İSRAİL PROJESİNİN APARATLARDIR”

        Ağıralioğlu, “Güneyde PYD ye bir alan tahsis edilecek. Herkes evine yurduna sahip çıkarsa dönerse PKK lehine fiziki ve demografik avantaj kaybolacak. Ortadoğu’da masada değilseniz menüdesiniz menüde olmamak istemiyorsak masada olmamız lazım. Büyük Kürdistan hayali kuranlar, büyük İsrail projesinin aparatlardır. Bunun son ayağı Türkiye üçüncü ayağı İran sahada olmalıyız masada olmalıyız.” şeklinde konuştu.

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        “SİSTEM MEMLEKETİN YÜKÜNÜ ÇEKEMEZ”

        Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştiren Ağıralioğlu, “Sistem memleketin yükünü çekemez. Mülki idare partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden aşındı. Adalet eğitim bürokrasisi aşındı. Bu kadar kontrolsüz güce maruz kaldık bir tane kurumumuz abat oldu diyemez. Kontrolsüz gücü kontrolü hale getirmek lazım.” ifadelerini kullandı.

        KAYYUM TARTIŞMASI

        Ağıralioğlu, “Kayyum atadınız. Nereden gelecek belediye meclisinden seçilecek. Kayyum anayasal kurumdur. Devlet terörle irtibatlı olana bigane kalamaz ama kendi koyduğu kanuna uyar.” dedi.

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