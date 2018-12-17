Ağlama Anne 12. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ağlama Anne'de Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz oldu. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşındı. Anne'de Alev ile Adnan'ın kucaklaşmasını gören Damla ile Ali ise büyük bir şok yaşadı. İşte Ağlama Anne 11. son bölüm ve 12. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...
AĞLAMA ANNE 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ağlama Anne yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ağlama Anne 12. yenib ölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.
AĞLAMA ANNE 11. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Sen hiç başkasının eliyle kendi evladının saçını okşamak ne demek biliyor musun?"
Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz olur. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşınır. Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerer. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırır ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralanır. Neler yaşanmıştır 18 yıl boyunca... Alev kızından neden vazgeçmiştir... Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrenmiştir... Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını bulacak mıdır...GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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