Ağlama Anne 11. yeni bölümü ile Pazar akşamı ATV ekranlarına gelecek. Ağlama Anne 10. son bölümünde; Zeynep, geçmişin hesabını babasına sordu ancak Adnan cevaplamaktan kaçınır. Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke oldu. İşte, Ağlama Anne 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AĞLAMA ANNE 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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AĞLAMA ANNE SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, kimin tarafını seçecek?

Zeynep, geçmişin hesabını babasına sorar ancak Adnan cevaplamaktan kaçınır. Mert, Zeynep'in babasının eniştesi olduğunu anlayınca şoke olur. Alev'in öfkesinden nasibini alan Damla, babasının saldırıları sonucunda herkesi şaşırtacak bir karar verir ve evi terk eder.

Adnan, Damla'yı bir başına bırakmaz. Bunu öğrenen Alev, ikilinin peşine düşer ve Adnan'la Damla'dan hesap sorar. Alev'i durduramayacağını anlayan Adnan ve Damla, her şeyi göze alır, Zeynep'ten saklanan sırrı açıklamak için Alev'in kapısına dayanırlar.

Ağlama Anne 11. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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