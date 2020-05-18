Ağlayan Pasta isminin aksine çok neşeli ve lezzetli bir pastadır.
Ağlayan Pasta Malzemeler;
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı kakao
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti
- 1 kâse kırılmış fındık
- 1 paket çikolata sosu
Ağlayan Kek Yapılışı;
- Şekerle yumurtalar iyicene çırpılır.
- Köpük köpük olan karışımın içerisine diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir.
- Kara boyutlardaki bir borcam içerisine kek hamuru konur.
- 170 derecelik fırında yağlanmış kek kalıbınızda pişirin.
- Sıcağının çıkması için kürdanla delin.
- 2 su bardağı sütü kekinizin üzerinde gezdirin.
- Hazırladığınız krem şantiyi soğumuş kekin üzerine ekleyin.
- Daha akışkan bir hamur elde etmek isterseniz 2 paket krem şanti kullanabilirsiniz.
- Son olarak soğutulmuş çikolata sosu üzerine eklenir.
- Birkaç saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapılır.
Ağlayan Pasta Püf Noktaları:
- Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim.
- Krem şantiyi dökerken kekin soğuk olması gerekmektedir.
- Çikolata sosunuz tamamen soğumuş olmalıdır.
- Buzdolabında dinlene pasta daha lezzetli olacaktır.
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