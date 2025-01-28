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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ağrı'da 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde oyun oynarken kalp krizi geçirdiğini öne sürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:45
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        13 yaşında kalp krizine yenik düştü
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        İlçeye bağlı Bozoğlak köyünde evinin önünde oyun oynayan 13 yaşındaki Ozan Arin, aniden fenalaştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Arin'in cenazesi otopsi işlemleri için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edilen Arin'in cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

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