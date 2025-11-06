Habertürk
        Ağrı'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Ağrı'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Kazada kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 00:49 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:49
        S.K. idaresindeki otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kadın, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #ağrı
        #ağrı haber
        #yerel haber
