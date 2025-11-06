Otomobil 2 kadına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ağrı'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarptı. Kazada kadınlardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Giriş: 06.11.2025 - 00:49 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:49
S.K. idaresindeki otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolu Hacı Halis Ünsal Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kadın, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Fotoğraf: AA
